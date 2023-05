Ddl Made in Italy: Urso, segno di enorme attenzione del governo

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "La legge quadro sul made in Italy denota, sottolinea ed evidenzia l'enorme attenzione e cura che il governo riserva alle sue eccellenze produttive per raccontare meglio al mondo, con ancora maggiore successo, il nostro Paese e il nostro sistema produttivo". Lo afferma il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, alla presentazione de "L'Italia in 10 selfie 2023" di Symbola, Unioncamere e Assocamerestero. Urso sottolinea che nei prossimi giorni porterà in consiglio dei ministri il disegno di legge che è un collegato alla legge di bilancio "già individuato con chiarezza nella manovra del dicembre dello scorso anno". (ANSA).