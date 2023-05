Ddl Made in Italy, bollino per ristoranti italiani nel mondo

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Arriva una sorta di bollino per i ristoranti italiani autentici sparsi per il mondo. Lo prevede la bozza - ancora preliminare - del ddl sul Made in Italy. "Al fine di valorizzare e sostenere gli esercizi di ristorazione che offrono all'estero prodotti enogastronomici effettivamente conformi alle migliori tradizioni italiane all'estero e di contrastare l'utilizzo speculativo dell'italian sounding, - si legge - i ristoratori situati all'estero possono chiedere la certificazione distintiva di 'ristorante italiano nel mondo'".

La certificazione "è rilasciata, su istanza del ristoratore, da un ente certificatore accreditato presso l'organismo unico di accreditamento nazionale italiano, sulla base di una tariffa approvata e di un disciplinare adottato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Masaf che individua i requisiti e le specifiche per il rilascio della certificazione stessa, con particolare riferimento all'utilizzo di ingredienti di qualità e di prodotti appartenenti alla tradizione enogastronomica italiana, a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta, a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica". (ANSA).