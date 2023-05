Ddl Made in Italy, arriva fondo filiere, 60 milioni per 2024

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Un Fondo filiere, istituito presso il Ministero del made in Italy con una dotazione di 60 milioni per il 2024. Lo prevede una bozza preliminare del ddl sul Made in Italy. Sarà un decreto del Mimit da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del ddl a stabilire la ripartizione delle risorse, individuare i soggetti beneficiari, le modalità di attuazione della misura nonché il soggetto in-house incaricato della relativa gestione.

La bozza del ddl prevede in particolare misure per valorizzare alcune specifiche filiere. Per la filiera legno-arredo 100% nazionale e valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali, si prevede che il Mimit promuova e sostenga "la vivaistica forestale, la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e dell'industria della prima lavorazione del legno attraverso l'incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa, ai sistemi di incollaggio". Inoltre per la valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali, il Mimit "promuove e sostiene sul territorio nazionale le condizioni per la ricerca, la sperimentazione e l'innovazione dei processi di produzione di fibre di origine naturale".

Il ddl prevede inoltre misure di semplificazione per la filiera della nautica e disposizioni in materia di approvvigionamento di materie prime critiche della filiera della ceramica e (ma questa è ancora in valutazione) disposizioni per la filiera dei prodotti orafi. (ANSA).