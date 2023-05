Ddl Made in Italy, 50 milioni per il 2024 al settore fiere

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Nuove risorse per sostenere il settore fieristico in Italia. Lo prevede una bozza preliminare del ddl sul Made in Italy, che prevede che il ministero delle imprese e del made in Italy promuova lo sviluppo del settore "anche attraverso specifici finanziamenti, in particolare nei settori in cui i costi dell'esposizione fieristica costituiscono per le imprese una barriera economica all'accesso". A questo fine vengono destinate alle fiere internazionali svolte in Italia 50 milioni per il 2024, a valere sulle risorse del Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del Made in Italy, istituito nello stato di previsione del Ministero.

Sarà un decreto del ministro ad adottare le disposizioni per l'attuazione di queste misure e per la sua gestione, "anche in relazione - si aggiunge - all'affidamento della stessa a soggetto in house, con oneri a carico del Fondo nella misura massima dell'1,5 per cento dei relativi stanziamenti". (ANSA).