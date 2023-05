Ddl Made in Italy, 274 milioni per la Nuova Sabatini

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Nuove risorse per rifinanziare la Nuova Sabatini, l'incentivo per facilitare l'accesso al credito delle imprese per investimenti in beni strumentali. Lo prevede la bozza del ddl sul Made in Italy, che autorizza la spesa di ulteriori 274 milioni per il 2023 per "assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate e far fronte alle difficoltà connesse al progressivo incremento dei tassi di interesse".

Risorse in arrivo anche per l'imprenditorialità femminile: per rafforzare il sostegno alle iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili su tutto il territorio nazionale, il ddl istituisce "un'apposita riserva, per un importo di 15 milioni, destinata al finanziamento degli interventi rivolti alle imprese a prevalente partecipazione femminile".

Sono previste inoltre anche misure di incentivazione della proprietà industriale, dal 2024 il Voucher 3i, l'incentivo per le startup innovative che finanzia l'acquisto di servizi di consulenza per la brevettazione, viene "esteso alle micro imprese costituite da non oltre cinque anni". Gli oneri sono fissati "nella misura massima di 15 milioni per anno". (ANSA).