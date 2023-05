Ddl Made in Italy, 202 milioni per più incentivi al design

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Misure di incentivazione del design e dell'ideazione estetica. Le prevede una bozza provvisoria del ddl Made in Italy, che interviene per potenziare il quadro agevolativo a favore degli investimenti delle imprese in design e ideazione estetica prevedendo uno stanziamento pari a 202 milioni.

Nello specifico, il provvedimento interviene sul 'patent box', cioè il regime agevolativo per le spese in ricerca e sviluppo in relazione a software protetti da copyright, brevetti industriali e disegni e modelli giuridicamente tutelati: l'incentivo, che è del 110%, sarà del 150% nel "caso di disegni e modelli".

Inoltre viene incrementato il credito di imposta riconosciuto alle attività di design e ideazione estetica, che passa dal 5 al 10%, con un tetto massimo annuale che sale da 2 a 4 milioni di euro. Anche per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 il credito d'imposta riconosciuto fino al 2025 passa dal 5 al 10%. (ANSA).