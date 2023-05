Consulenti, 'esonero parziale dei contributi sia permanente'

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Sarebbe auspicabile rendere strutturale, con apposita previsione normativa" una misura che, "ad oggi, è prevista in via sperimentale per il solo 2023": così il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro a proposito dell'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti.

I professionisti ne hanno parlato oggi pomeriggio, in Commissione Lavoro, al Senato, in merito al decreto lavoro, su cui la categoria esprime un giudizio globalmente positivo.

