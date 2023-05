Confindustria, raddoppia la difficoltà imprese ad assumere (2)

(ANSA) - FROSINONE, 17 MAG - "In Italia un problema c'è: governi e politica, in questi anni, hanno perso di vista i giovani. E la scuola è sempre al centro dei programmi elettorali per poi essere dimenticata", avverte Giovanni Brugnoli.

E' un gap che peggiora, quello tra scuola e mondo del lavoro, perchè "questi due mondi non si sono parlati. Cambiare in sette anni undici ministri è una problematica ulteriore. Decisamente ha rallentato", ed "il risultato è che quando i ragazzi escono dalle scuola in questo momento sono disallineati rispettto alle nostre esigenze".

Pesa anche il fatto che "nel post Covid si è rivoluzionato un po tutto: transizione digitale, transizione green, c'è un discorso di nuove competenze. Il dialogo tra imprese e scuole deve essere veramente molto fitto" Il progetto di un liceo per il made in Italy lanciato dal ministro Adolfo Urso va in questa direzione? "Non bisogna creare ulteriore confusione nel mindset delle famiglie, bisogna capire bene cosa metterci dentro. Noi in questo momento abbiamo bisogno di tecnici", sottolinea il vicepresidente di Confindustria per il capitale umano.

Allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, per gli 'Stadi' Generali dell'Orientamento organizzati da Confindustria, sono 4 mila gli studenti provenienti da tutta Italia che hanno ascoltato testimonianze e consigli, una spinta ad "Avere il coraggio di sognare", come sottolinea Brunello Cucinelli. Un evento motivazionale, ricalcando i valori simbolici dello sport e dello stadio, con figure vicine ai giovani come Demetrio Albertini e Fabio Grosso.

"In Italia ci sono tre milioni di Neet, ragazzi che non studiano e non lavorano, un abbandono scolastico stabilmente a doppia cifra, con picchi drammatici al Sud, un tasso di disoccupazione giovanile tra i peggiori a livello internazionale", dice ancora Brugnoli: L'Italia deve "far decollare" gli Its" che "sfiorano il 90% di placement". E c'è il Pnrr che "destina 19,44 miliardi al potenziamento dell'istruzione. Una quantità di risorse senza precedenti che dobbiamo spendere e, soprattutto, farlo bene: sulla formazione, sull'edilizia scolastica, sui collegamenti con il mondo del lavoro. La scuola è il vero investimento sul futuro. Non sprechiamo questa opportunità".

Allo stadio di Frosinone, con la dg di Confindustria Francesca Mariotti, i ministri Marina Calderone e Giuseppe Valditara, e tra gli altri il vicesegretario generale di Unioncamere Claudio Gagliardi: presenta i dati aggiornati ad oggi: "Abbiamo stimato il valore aggiunto che le imprese perdono" per la difficoltà ad assumere: " è pari a 38 miliardi, lo scorso anno, la perdita di valore aggiunto. C'è un disallineamento che sta crescendo anche per la velocità dell'innovazione tecnologica: il sistema formativo ha difficoltà a tenere il passo". E "nei prossimi 5 anni serviranno 3,8 milioni di nuovi occupati. 2,7 per sostituire chi va in pensione, ma c'è anche la previsione di una di fase estensione. Ce le avremo queste risorse?". Ci sono, tra tanti, l'imprenditore Brunello Cucinelli e lo scultore Jago. C'è anche il presidente di Federmeccanica Federico Visentin che, tra le molte iniziative presentate nel corso della giornata, ha portato 'Eureka! Funziona!: "In 11 anni abbiamo coinvolto 100mila ragazzi, e docenti in un progetto per la scuola primaria, perchè dobbiamo iniziare il più presto possibile"; iFedermeccanica è quello di distribuisce nelle scuole "un kit di componenti, che abbina alcune basi della fisica, per delle gare: ragazzini che in team devono inventare e costruire un giocattolo che funzioni". (ANSA).