Cirfood, chiude sede nel vicentino, 34 addetti in Cig

(ANSA) - CALDOGNO, 17 MAG - I 34 dipendenti di Caldogno (Vicenza) di Cirfood, centro di cottura al servizio di varie mense aziendali della zona e di cui la società cooperativa proprietaria di Reggio Emilia ha annunciato la chiusura, potranno probabilmente ottenere la Cassa integrazione per cessazione.

Lo riferiscono fonti del sindacato, spiegando che si tratta del risultato al quale è giunto oggi il tavolo tra le organizzazioni sindacali stesse e l'Unità di crisi della Regione Veneto, data la capienza che il fondo nazionale dedicato dal Governo dovrebbe ancora avere per far fronte a situazioni di questo genere.

Nel contempo saranno attivate le previste politiche attive per agevolare la più ampia ricollocazione possibile dei lavoratori coinvolti. (ANSA).