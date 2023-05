Camere commercio, crollo numero imprese nei prossimi 50 anni

(ANSA) - AOSTA, 17 MAG - "Se dovessero confermarsi le previsioni demografiche e se non aumenterà la vocazione imprenditoriale (che probabilmente è destinata a diminuire visto l'invecchiamento demografico), la regione rischia di perdere da qui a 50 anni almeno 2.700 imprese che si andrebbero ad aggiungere alle oltre 2.000 già perse negli ultimi 15 anni, performance che fa della Valle d'Aosta la quinta peggiore 'provincia' italiana". Così Giacomo Giusti, del Centro studi camere di commercio Guglielmo Tagliacarne, durante l'evento 'Le imprese valdostane si raccontano' a palazzo regionale.

A oggi le imprese registrate sono circa 12.000. Le previsioni a cui si riferisce sono di "scendere prima lentamente e poi decisamente sotto quota 100.000 abitanti intorno agli anni '60 di questo secolo arrivando sotto quota 95.000 all'inizio degli anni '70", dopo che "dal 2013 (quando si toccò la cifra di 128.245 residenti) la Valle d'Aosta ha perso 5.290 abitanti, come se fossero spariti Nus e Valtournenche".

Nella regione alpina l'indice di anzianità delle imprese (persone con più di 50 anni) è del 63,8%, la media italiana è del 62%. Tuttavia la Valle d'Aosta è la quarta regione italiana per imprenditori under 35 (grazie soprattutto alla ristorazione e ai lavori di costruzione specializzati). (ANSA).