Borne, 'incostituzionale abrogare la riforma delle pensioni'

(ANSA) - PARIGI, 17 MAG - La prima ministra francese, Elisabeth Borne, ha affermato stasera che la proposta di legge del gruppo parlamentare centrista Liot, sostenuta dalle opposizioni, per abrogare la riforma delle pensioni è "incostituzionale".

Uscendo da un incontro con i sindacati, la Borne ha affermato che è "piuttosto irresponsabile da parte di un gruppo parlamentare lasciar credere che si può presentare una proposta di legge che sopprime risorse per 18 miliardi e che questa proposta di legge possa avere successo". La premier ha definito l'operazione come "una sorta di specchietto per le allodole".

