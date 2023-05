Associazioni sportive per evadere fisco, sequestrati 1,5 milioni

(ANSA) - VERONA, 17 MAG - La Guardia di Finanza di Verona ha eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, per 1,5 milioni di euro, nei confronti di quattro società e di tre persone, che avrebbero utilizzato associazioni sportive dilettantesche per evadere il fisco.

Agli indagati sono stati contestati, a vario titolo e in concorso, vari reati fiscali e l'autoriciclaggio di proventi illeciti. Una società è stata inoltre multata per la responsabilità amministrativa dell'ente, poiché carente nei presidi interni di controllo.

Le verifiche fiscali hanno accertato che le società svolgevano di fatto attività commerciali anche se si dichiaravano associazioni sportive dilettantistiche, beneficiando così di numerose agevolazioni fiscali. Le Asd coinvolte, inoltre, avevano utilizzato altre due società per riciclare i proventi derivanti dall'evasione fiscale investendoli in attività imprenditoriali e immobiliari.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Verona e condotte dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Soave (Verona), hanno permesso di rilevare una frode fiscale per circa un milione di euro, e l'autoriciclaggio dei proventi illeciti per 820 mila euro. Sono state sequestrate 15 automobili, tra cui modelli da rally, nove immobili e denaro depositato sui conti correnti e libretti postali intestati alle persone fisiche e giuridiche coinvolte. (ANSA).