Arriva il contrassegno per certificare i prodotti Made in Italy

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - L'adozione di un contrassegno ufficiale per il made in Italy per certificare l'italianità dei prodotti. Lo prevede una bozza preliminare del ddl sul Made in Italy. Sarà un decreto del ministro delle Imprese e del made in Italy a stabilire l'adozione del contrassegno ufficiale per l'attestazione "dell'origine italiana delle merci, di cui è vietato a chiunque l'uso, da solo o in congiunzione con la dizione 'Made in Italy', fuori dei casi consentiti". Il contrassegno potrà essere apposto dalle imprese che producono beni sul territorio nazionale ai sensi della vigente normativa comunitaria, su base volontaria, ai fini della "tutela e promozione della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale e di un più efficace contrasto alla falsificazione".

Il contrassegno è "realizzato con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni".

Sarà il decreto del Mimit a definire: "le forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per il contrassegno", individuando le caratteristiche tecniche minime che deve possedere, con particolare riguardo ai meccanismi di contrasto alla falsificazione; le forme grafiche per i segni descrittivi; le modalità e i criteri con cui le imprese possono richiedere e mantenere l'autorizzazione ad apporre sulle proprie merci i contrassegni e gli eventuali segni descrittivi; i settori merceologici e/o le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l'autorizzazione; e le regole da rispettarsi da parte delle imprese nell'utilizzo del contrassegno e dei segni descrittivi. (ANSA).