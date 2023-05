ANSA/Ddl made in Italy, dal liceo ai bollini ristoranti

(di Enrica Piovan) (ANSA) - ROMA, 17 MAG - Arrivano il liceo del made in Italy e i conti agevolati per permettere ai giovani di finanziarsi gli studi, ma anche il fondo sovrano per sostenere le filiere strategiche, il bollino per valorizzare i ristoranti tricolore sparsi per il mondo e sanzioni più severe per chi acquista e vende prodotti falsi. Il disegno di legge sul made in Italy che è sul tavolo del governo prende forma e spazia dall'istruzione alle imprese, dalla tutela dei prodotti alla lotta alla contraffazione.

I dettagli sulle misure in cantiere arrivano da una prima bozza provvisoria, con 47 articoli suddivisi in 5 titoli. Ma tutto è ancora in divenire, puntualizzano gli addetti ai lavori, evidenziando come si tratti di un lavoro corale che coinvolge diversi ministeri. Il provvedimento "affronta il tema dell'eccellenza italiana" e conterrà "iniziative a 360 gradi per dare nuovo carburante al made in Italy, che è il traino della ripresa del paese", sintetizza il ministro Adolfo Urso, che tiene le fila del provvedimento e punta a presentarlo "la prossima settimana" in consiglio dei ministri. Simbolica sarà l'istituzione della giornata del made in Italy, che sarà celebrata il 15 aprile: sarà "la giornata dell'orgoglio del prodotto e dell'impresa, della cultura e del modello italiano nel mondo", dice Urso.

Ruolo cruciale per sostenere il sistema è affidato al fondo sovrano, pensato per "supportare la crescita e il consolidamento delle filiere strategiche nazionali, anche l'approvvigionamento di materie prime ed energia". Un meccanismo con una dote ancora non definita (le cifre oscillano tra 500 milioni e 1 miliardo) che prevede la possibilità per il Mef di entrare nel capitale di imprese nazionali. Le condizioni di investimento saranno definite con decreto, ma un caso è specificato - anche se questo punto è ancora in valutazione -: qualora entrasse nel capitale dei veicoli societari, il Mef può detenere quote di minoranza tali da non comportare il controllo. Ma in soccorso delle filiere arrivano anche: altri 247 milioni per rifinanziare quest'anno la Nuova Sabatini, 202 milioni per gli incentivi al design, 15 milioni per le imprese femminili, l'estensione dei Voucher 3i alle micro imprese, l'istituzione di un fondo con 60 milioni per valorizzare in particolare le filiere del legno-arredo e delle fibre tessili naturali; e poi ancora misure per la nautica, la ceramica, i prodotti orafi.

Nel capitolo istruzione spicca l'istituzione del liceo del Made in Italy, che partirà con l'anno scolastico 2024-25 e in cui confluirà l'opzione economico sociale del liceo delle scienze umane. Un nuova Fondazione, poi, farà da raccordo tra questi nuovi licei e le imprese. Per i giovani arrivano anche conti dedicati a condizioni agevolate per sostenere le spese scolastiche. E per accompagnarli nella fase di ingresso nel mondo del lavoro ci saranno i pensionati tutor, ovvero lavoratori andati in pensione da meno di due anni che potranno essere assunti (in modo incentivato) per un massimo di 24 mesi per attività di tutoraggio. Molti anche gli interventi per promuovere e tutelare il made in Italy: si va dal contrassegno ufficiale per il made in Italy per certificare l'italianità dei prodotti, alla certificazione distintiva di 'ristorante italiano nel mondo' che potrà essere chiesta dai ristoratori all'estero che offrono prodotti enogastronomici "effettivamente conformi alle migliori tradizioni italiane"; e poi 50 milioni al settore fieristico, l'utilizzo della blockchain per la tracciabilità delle filiere e interventi (ma questo è ancora solo un titolo) su "commercio elettronico, metaverso". Si interviene anche sul fronte sanzionatorio, con multe più salate (sale da 100 a 300 la sanzione minima) per chi acquista merci contraffatte e l'estensione della misura che punisce penalmente chi vende prodotti industriali con segni mendaci (reclusione fino a 2 anni e multa fino a 20mila euro) anche a chi "detiene per la vendita". Intanto oggi la commissione Attività produttive della Camera ha concluso l'indagine conoscitiva sul made in Italy e approvato il documento di sintesi che, spiega il presidente Alberto Gusmeroli, "è la base di partenza della legge quadro" sul made in Italy. (ANSA).