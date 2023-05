++ Bozza ddl Made in Italy, da fondo sovrano a imprese rosa ++

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Dal rifinanziamento della Nuova Sabatini a misure di incentivazione del design e dell'ideazione estetica, dall'annunciato nuovo fondo sovrano al sostegno all'imprenditorialità femminile, alle filiere del legno, dell'arredo e del tessile, fino a disposizioni per l'approvvigionamento di materie prime critiche della filiera della ceramica. Sono alcune delle misure che compaiono tra i 47 articoli contenuti nella bozza del ddl sul Made in Italy atteso in cdm la prossima settimana. (ANSA).