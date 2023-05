Wp, proposta al Congresso per bandire l'import di uranio russo

(ANSA) - WASHINGTON, 16 MAG - Avanza al Congresso la proposta per bandire anche l'import di uranio russo, dopo quello di gas e petrolio. Finora il blocco dell'uranio aveva incontrato resistenze per la dipendenza dalle forniture russe, che rappresentano oltre il 20% del combustibile per le centrali nucleari americane. Ma oggi, scrive il Washington Post, i presidenti repubblicani della commissione e della sub commissione energia presentano tre disegni di legge, compreso il 'Prohibiting Russian Uranium Imports Act'. Il provvedimento consentira' pero' al dipartimento dell'enetgia di concedere delle esezioni per le centrali che rischierebbero di chiudere i reattori se si tagliassero subito le forniture di uranio russo.

I promotori dell'iniziativa sperano che essa sia approvata alla Camera. (ANSA).