Tajani, 'sostenere le pmi per favorire crescita e lavoro'

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "Visto che i dati economici vanno nella giusta direzione, che la Commissione Europea dice che le previsioni della crescita sono superiori a quelli di altri Paesi dell'Unione Europea, che la disoccupazione cala, vuol dire che siamo nella giusta direzione e sostenere le piccole e medie imprese è uno strumento fondamentale per favorire la crescita e il lavoro". Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine del suo intervento alla Cna.

"L'export per l'Italia - spiega Tajani - è uno strumento fondamentale per la crescita. Il ministero degli Esteri sta lavorando per potenziare tutte le iniziative in grado di sostenere un rafforzamento della presenza, fuori dai nostri confini, soprattutto delle piccole e medie imprese. Ieri eravamo a Rotterdam, siamo stati in Serbia, organizzeremo altri anche grandi eventi per favorire la presenza dei nostri prodotti, del saper fare italiano per andare ad occupare uno spazio che oggi è occupato dall'italian sounding, cioè dal finto italiano".

"Siamo convinti - aggiunge il ministro - che con una buona azione di politica estera e commerciale si possano ottenere dei buoni risultati e permettere alle imprese italiane, soprattutto alle piccole e medie, di poter favorire l'occupazione". (ANSA).