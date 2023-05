Salone del Libro, l'Inps presenta i nuovi prodotti digitali

(ANSA) - TORINO, 16 MAG - La direzione regionale Inps del Piemonte parteciperà al 35/o Salone del Libro di Torino, dal 18 al 22 maggio al Lingotto, con uno stand presso il quale i visitatori potranno chiedere informazioni sulle principali prestazioni erogate dall'Istituto.

"Il tema di quest'anno 'Attraverso lo specchio', un invito alla curiosità, all'esplorazione e alla scoperta - si legge in una nota dell'Inps - ben si sposa con gli eventi che l'Inps sta organizzando nel corso dell'anno in occasione dei 125 anni dalla nascita della previdenza sociale, un momento per acquisire nuove conoscenze e nuove competenze utili ad arricchire il nostro bagaglio culturale, per riorientare le azioni nel presente e costruire un futuro previdenziale consapevole".

Due gli eventi programmati: il 18 maggio, giorno inaugurale, l'incontro "Cultura previdenziale, gli strumenti digitali Inps a disposizione del cittadino", un momento di approfondimento sugli strumenti digitali realizzati da Inps tra cui 'Pensami', il simulatore ideato per fornire una consulenza pensionistica fai da te. e il Portale delle famiglie, una piattaforma digitale dedicata ai nuclei familiari e il 19 maggio la premiazione della Quinta edizione del Premio nazionale letterario Inps di Narrativa, poesie e fumettistica 'Andrea Ferraro', concorso riservato ai dipendenti dell'Istituto nato con l'obiettivo di mettere in evidenza l'esistenza di talenti letterari tra i dipendenti dell'Istituto. (ANSA).