Salone del Libro, Cna promuove l'editoria indipendente

(ANSA) - TORINO, 16 MAG - Cna Torino è presente per il decimo anno consecutivo al Salone del Libro di Torino dove promuove l'editoria indipendente.

Cna nazionale con Cna Torino, oltre alla presenza in fiera con uno stand collettivo, ha in programma due appuntamenti culturali: giovedì 18 maggio, ore 12-13, Sala Arancio, "Italian Indie Book - Cambiare rotta ed essere editori contemporanei"; venerdì 19 maggio, ore 15-16.30, Sala Arancio, "L'Italia unita, a tavola: ricettari e cultura del cibo nella storia e nel presente dell'editoria regionale". (ANSA).