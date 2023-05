Rapporto Abi-Ps, in 10 anni furti agli Atm diminuiti del 38%

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Sono calati del 38% in dieci anni i furti commessi agli Atm e agli accettatori di banconote presso i distributori di carburante in Italia. Si tratta del bilancio dell'ultimo rapporto realizzato dall' Associazione Bancaria Italiana e dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza presentato oggi nel corso del convegno Banche e Sicurezza 2023, la due giorni di lavoro sui temi chiave della sicurezza. Un lavoro condotto dal centro di ricerca Abi sulla sicurezza anticrimine, l'Ossif, e dal servizio analisi criminale della Criminalpol, con la partecipazione ci Poste Italiane, Unem ed Italiana Petroli Gli attacchi sono passati dagli oltre 1,5 milioni del 2013 ai circa 958 mila del 2022, si legge nel rapporto. Dati positivi che hanno caratterizzato anche l'incidenza dei reati che, dopo il picco registrato nel 2014 con 2.607 furti ogni 100 mila abitanti, è scesa fino al valore di 1.622 furti ogni 100 mila abitanti nel 2022. "Il rapporto di collaborazione tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l'Abi è sempre più esteso e mirato e rappresenta un'eccellenza nel panorama europeo", ha detto il direttore del Servizio Analisi Criminale della Polizia Stefano Delfini, sottolineando la tempestività delle azioni intraprese per contrastare le attività criminali.

Un lavoro che trova riscontro nei dati positivi dell'ultimo biennio, in cui si è registrata una costante tendenza alla diminuzione dei reati in questo ambito. In particolare, il Rapporto evidenzia come nel 2021 gli attacchi complessivi si sono più che dimezzati rispetto al 2020 ed anche nel 2022 (382 episodi) è stata registrata un'ulteriore riduzione (-8,8%).

Il trend positivo ha interessato tutte e tre le diverse tipologie di reato (gli attacchi agli Atm delle banche, degli uffici postali e gli attacchi agli Opt) che, proprio nel 2021 e nel 2022, hanno fatto registrare i valori più bassi mai avuti in termini complessivi. "Questo oltre a testimoniare la validità degli sforzi profusi, rappresenta uno stimolo in più nel proseguire in questo impegno collaborativo", ha affermato Delfini sottolineando "l'efficace sinergia" che si è creata tra la Polizia e l'Ossif.

"In tema di sicurezza - ha detto il direttore generale dell'Abi Giovanni Sabatini - le iniziative congiunte hanno favorito il contrasto alle rapine e ai furti alle dipendenze bancarie, rendendo al contempo più agevole approcciare le tematiche della sicurezza, attraverso il coinvolgimento delle Autorità preposte nelle strategie di prevenzione". Il direttore dell'Abi ha poi sottolineato la centralità di un apposito database anticrimine per la gestione e raccolta dei dati.

(ANSA).