Ok finale dell'Ue alla legge contro l'import da deforestazione

(ANSA) - BRUXELLES, 16 MAG - Il Consiglio Ue ha formalizzato l'adozione del regolamento contro la deforestazione, che prevede limiti all'import di olio di palma, carni bovine, legno, caffè, cacao, gomma e soia se legati alla degradazione di boschi e foreste.

Le norme si applicano anche ai prodotti derivati, come cioccolato, mobili, e carta stampata. In concreto, solo i prodotti che sono stati prodotti su terreni che non sono stati soggetti a deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020 potranno essere immessi sul mercato dell'Ue o essere esportati dall'Ue.

Gli operatori saranno obbligati a 'adeguata verifica' (due diligence) tracciando le merci che stanno rivendendo fino all'appezzamento di terreno in cui sono state prodotte. Il regolamento prevede anche controlli da parte delle Stati membri, la cui frequenza e intensità dipende dalla categoria di rischio deforestazione associato ai Paesi fornitori, con un monitoraggio rafforzato per i Paesi ad alto rischio e una due diligence semplificata per quelli a basso rischio. (ANSA).