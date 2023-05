Nasce oggi a Torino l'Associazione nazionale ingegneri

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Debutta oggi l'Associazione nazionale ingegneri, con sede nella città di Torino, che si prefigge, recita una nota, di tutelare "gli interessi dei laureati in Ingegneria", oltre che stimolare "la promozione e il rafforzamento della coscienza associativa e la fornitura di servizi e vantaggi ai propri associati", e di collaborare con Enti e Istituzioni, pubbliche e private, organi politici e sindacati, "al fine di contribuire all'affermazione della categoria in sede nazionale ed internazionale".

L'Associazione nazionale ingegneri ha 15 soci fondatori, professionisti che operano in diverse aree della Penisola: Carmelo Agosta, Giovanni Bellomia, Alberto Braghieri, Simone Cipriani, Claudio Cuba, Gerlando Cuffaro, Marco De Simone, Susanna Dondi, Andrea Falsirollo, Fabrizia Giordano, Simone Monotti, Marco Sartini, Sergio Sordo, Alessio Toneguzzo e Marco Zaino. (ANSA).