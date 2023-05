Nasce Baia, la 'geointelligence' per l'export delle Pmi

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - L'intelligenza artificiale può essere applicata all'export, diventa 'geointellilgence' e aiuta le imprese a orientarsi sui mercati internazionali. Con questo scopo è nata Baia, acronimo di Business Artificial Intellligence Agency, start up che si rivolge alle piccole e medie imprese per ridurre il rischio delle esportazioni o gestire le filiere di approvvigionamento all'estero, parte del gruppo United, fondato da Carlo Mastrangelo.

Amministratore delegato di Baia è Aldo Pigoli, docente all'Università Cattolica di Milano, esperto di analisi di Intelligence, di Relazioni Internazionali e dei mercati; il chief technology officer è Andrea Carobene, fisico e giornalista. "Baia è un luogo sicuro e riservato per comprendere le dinamiche geopolitiche e geoeconomiche (come la guerra in Ucraina, il Coronavirus e il Climate Change), individuare e monitorare gli eventi in grado di influenzare negativamente i mercati, le supply chain e la business continuity delle aziende, prevenire le minacce" spiega Pigoli. (ANSA).