Media, fisco Usa ha rimosso team che indagava su Hunter Biden

(ANSA) - WASHINGTON, 16 MAG - Il fisco Usa (Irs) ha rimosso "l'intera squadra investigativa" dalla sua lunga indagine per frode fiscale nei confronti di Hunter Biden, il figlio del presidente e la 'talpa" che ha recentemente contattato il Congresso per denunciare un insabbiamento del caso di cui si stava occupando ritiene che si tratti di una mossa "chiaramente ritorsiva". Lo scrive il New York Post, tabloid dell'impero Murdoch, e lo rilancia Fox News.

L'"epurazione" sarebbe stata effettuata su ordine del Dipartimento di Giustizia, secondo quanto riferito dagli avvocati della talpa in una lettera al Congresso. ;"Oggi l'agente speciale per la supervisione criminale dell'Internal Revenue Service (Irs) che rappresentiamo - scrivono i legali - è stato informato che lui e tutto il suo team investigativo sono stati rimossi dalla delicata indagine in corso su un argomento controverso e di alto profilo su cui il nostro cliente ha cercato di fare rivelazioni al Congresso" in qualita' di 'whistleblower', ossia di 'talpa' protetta dalla legge. (ANSA).