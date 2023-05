La Vardera, subito ddl stop-aumenti Istat o disertiamo aula

(ANSA) - PALERMO, 16 MAG - "Siamo stanchi di aspettare per protesta, io e i miei colleghi non ci presenteremo più ai lavori finché non verrà calendarizzato il nostro disegno di legge che abolisce l'aumento Istat per i deputati regionali". Lo ha detto il deputato di ScN, Ismaele La Vardera, nel corso della seduta parlamentare di questo pomeriggio.

"Questo atteggiamento non è rispettoso nei confronti di tutti quei siciliani che ci hanno votato e soprattutto verso tutti quei cittadini che con il solo importo del notro aumento Istat ci vivono per un mese - aggiunge La Vardera - Abbiamo anche sollecitato la discussione del nostro disegno e credo che il vicepresidente Di Paola poteva evitare il suo commento sulle amministrative. Vorrei ricordare che il nostro ddl è stato presentato ben tre mesi fa, quando ancora delle elezioni non c'era traccia".

Il ddl è firmato dai deputati regionali gruppi Sicilia vera e Sud chiama nord, è stato presentato lo scorso 9 febbraio.

(ANSA).