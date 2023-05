Gamberini (Legacoop), sugli imballaggi la Ue sia più flessibile

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "Nonostante cresca la propensione al riuso, riciclo e riutilizzo degli imballaggi, gli italiani sono preoccupati per la sicurezza di quelli a contatto con gli alimenti. Inoltre, soprattutto tra i soggetti socialmente più fragili, molti sono particolarmente orientati alla proprietà dei beni e ritengono di vivere in una società non abituata al riuso". Così in una nota Simone Gamberini, presidente di Legacoop, commentando l'indagine realizzata da Legacoop in collaborazione con la Fondazione Sviluppo Sostenibile e Ipsos.

"Sono evidenze -ha detto-che rendono necessario modificare la proposta di regolamento europeo sugli imballaggi ed i rifiuti da imballaggi che, pur in linea con la gerarchia dei rifiuti, non tiene conto delle differenze tra i vari paesi europei. C'è bisogno di maggiore flessibilità e più tempo per consentire ai consumatori di adattare i propri stili di vita alle indicazioni, e agli stati membri di modificare il sistema imprenditoriale.

Non si possono ignorare, in particolare, le criticità per il nostro settore agroalimentare ed ortofrutticolo, che rischia di essere penalizzato soprattutto sul fronte delle esportazioni".

(ANSA).