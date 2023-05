Frezza, 'Sace al fianco imprese nel percorso sostenibilità'

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - "In questo percorso che le imprese stanno abbracciando per costruire resilienza e restare competitive, noi del Gruppo Sace siamo al loro fianco con la nostra ampia offerta di strumenti assicurativo-finanziari". Così Antonio Frezza, Chief Marketing & Sales Pmi di Sace, intervenendo alla terza tappa del Festival dello Sviluppo Sostenibile organizzato dall'Asvis.

"Sace - ricorda Frezza - è un grande osservatorio del tessuto imprenditoriale italiano. Quello che ci arriva dall'ascolto delle oltre 37 mila aziende che accompagniamo è il grande cambiamento che stanno vivendo, accelerando sugli investimenti in sostenibilità e ripensando - aggiunge - le loro strategie internazionali in una logica agile e flessibile". (ANSA).