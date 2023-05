Ddl incentivi: Confcommercio, serve più attenzione al Sud

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "Apprezziamo i principi che ispirano la riforma, in particolare quelli volti a semplificare la materia, anche tramite un codice degli incentivi e ad assicurare la programmazione, su base pluriennale, di risorse finanziarie adeguate. Allo stesso tempo avvertiamo l'esigenza di un orientamento più attento alle esigenze specifiche del Mezzogiorno e dell'imprenditoria diffusa di minori dimensioni".

Lo afferma Paolo Ferrè, membro del consiglio di Confcommercio-Imprese per l'Italia nel corso dell'audizione presso la commissione industria del Senato sul disegno di legge per la riforma del sistema degli incentivi alle imprese.

"E' necessario - ha proseguito - un più esplicito coordinamento con la riforma del fisco, visto che una aliquota non trascurabile delle agevolazioni assume la forma di crediti di imposta".