Confindustria Li-Massa, porti toscani attrattivi traffici

(ANSA) - LIVORNO, 16 MAG - "Confindustria Livorno e Massa Carrara è impegnata nel progetto per la reindustrializzazione della costa toscana. Siamo convinti che le direttrici dei traffici internazionali e le aree geografiche a elevata produttività manifatturiera troveranno nei porti di Carrara, Livorno e Piombino e nell'intermodalità collegata, forti motivi di attrattività sia per la collocazione geografica, sia per l'alta specializzazione di importanti player della logistica già operanti sulla costa della Toscana". Lo ha detto il presidente di Confindustria Livorno Massa Carrara, Piero Neri, in apertura dell'incontro, organizzato a Livorno, con il vicepresidente di Confindustria con delega all'Economia del Mare, Pasquale Lorusso, incaricato di approntare un masterplan, per avviare un dialogo con il governo sui temi marittimi.

Neri ha poi ricordato come il processo di fusione in atto tra le associazioni Livorno Massa Carrara e Firenze, "permetterà di unire la manifattura dell'area metropolitana e i poli logistici costieri", sottolineando gli impegni sul potenziamento della rete ferroviaria porto-interporto: "Si tratta di sfruttare più intensamente la rete di intermodalità - ha aggiunto - che certamente costituisce un fattore attrattivo anche per nuovi investitori. Sarà per questo decisivo rendere stabile e continuativo il rapporto con la Regione e le istituzioni interessate, da cui è già scaturito l'inserimento nella pianificazione urbanistica dell'area livornese, la previsione della realizzazione di un polo industriale manifatturiero, oltre che l'avvio della progettazione di collegamenti ferroviari finanziati per 337 milioni, che collegheranno i siti industriali da Piombino a Livorno ai mercati europei, completando il disegno progettuale iniziato con i lavori dello 'Scavalco' ferroviario , opera necessaria per fare defluire contenitori e merce dalle banchine verso l'Interporto per le loro destinazioni". (ANSA).