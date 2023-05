Confindustria, la Ue sugli imballaggi danneggia il riciclo

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Il rapporto sull'economia circolare in Italia del Circular Economy Network, presentato stamani, "dimostra quanto Confindustria sostiene da tempo: nell'ambito del processo di transizione ecologica, l'economia circolare rappresenta un'opportunità per tutelare l'ambiente e soprattutto una leva straordinaria di competitività. Per questo motivo, ribadiamo la nostra contrarietà sul regolamento imballaggi, che è un capitolo strategico all'interno del driver economia circolare, e che preoccupa fortemente tutto il sistema ed è molto critico per numerose filiere industriali". Lo ha detto Katia Da Ros, Vicepresidente di Confindustria con delega ad Ambiente e Sostenibilità, alla presentazione a Roma del rapporto del Ciurcular Economy Network.

"L'auspicio - ha aggiunto Da Ros - è che ci sia un ripensamento complessivo, orientato a una maggiore flessibilità, un maggiore equilibrio e attenzione alla sostenibilità nel suo complesso".

"Riteniamo fondamentale rafforzare alcune misure e strumenti esistenti, come Industria 4.0, sfruttando al meglio anche a favore dell'economia circolare i crediti di imposta previsti - ha concluso la vicepresidente -. E incentivare il mercato circolare anche mediante misure fiscali ad hoc, soprattutto per correggere la distorsione, che spesso vede le materie prime riciclate avere costi maggiori di quelle vergini, disincentivando il loro utilizzo nei processi produttivi".

(ANSA).