Confcooperative Molise, Riccardo Terriaca nuovo presidente

(ANSA) - CAMPOBASSO, 16 MAG - Riccardo Terriaca, cooperatore del settore agricolo, segretario generale della più rappresentativa associazione nazionale del settore apistico, Miele in Cooperativa, è il nuovo presidente di Confcooperative Molise. E' stato eletto all'unanimità dal Consiglio Regionale a Campobasso, alla presenza del Direttore Generale Fabiola Di Loreto. Terriaca subentra a Domenico Calleo che è rimasto alla guida dell'organizzazione per 17 anni. "Confcooperative Molise è da sempre in prima linea per affermare l'importanza del modello cooperativo nel progetto di sviluppo futuro della nostra società - ha affermato il neo presidente Terriaca -. A maggior ragione in una Regione che si caratterizza per le piccole dimensioni, che molti definiscono una criticità, la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo della cultura della aggregazione economica che mette al centro i bisogni della persona umana ed utilizza la finanza come strumento di crescita collettiva e non la rende un fine in sé, può trasformare i vincoli in straordinarie opportunità di sviluppo solidale".

(ANSA).