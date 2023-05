Commercialisti in Israele, fari su fisco e sostegno alle Pmi

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Una missione con quattro linee di intervento: la prima, "di tipo politico, finalizzata ad un confronto con esponenti del Parlamento israeliano sui modelli normativi in ambito fiscale dei nostri due Paesi, la seconda, incentrata sulle potenzialità legate all'internazionalizzazione delle imprese, strettamente connessa alla terza, che ci ha visto dialogare con i colleghi israeliani su forme di collaborazione e di sostegno alle imprese dei nostri Paesi", infine l'ultima per "illustrare alle aziende israeliane il fondamentale ruolo di supporto che possono per loro svolgere i commercialisti italiani". Con queste parole il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio ha illustrato l'iniziativa che ha visto i vertici della categoria professionale recarsi in Israele, il 12 maggio scorso.

"Con i colleghi dell'Israeli institute of certified public accountants (Icpas) - ha riferito, al termine della missione - formalizzeremo a breve un accordo di collaborazione, così come faremo anche con i colleghi francesi e tedeschi. Dai colloqui di questi giorni è emerso un particolare apprezzamento per il grado di sviluppo raggiunto in Italia su temi quali la fatturazione elettronica, il reporting Esg e le competenze ordinistiche affidate al Consiglio nazionale. A dimostrazione - ha concluso de Nuccio - che dobbiamo impegnarci sempre di più per fare del sistema italiano un modello anche per realtà professionali di altri Paesi". (ANSA).