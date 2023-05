Coldiretti, etichetta Nutriscore boccia l'85% del made in Italy

(v. 'Palazzo Chigi contro Report, sulle...' delle ore 15:27) (ANSA) - ROMA, 16 MAG - L'etichetta nutrizionale a semaforo sugli alimenti, che si sta diffondendo in Europa, "boccia ingiustamente quasi l'85% in valore del made in Italy a denominazione di origine (Dop), dal Parmigiano Reggiano al Grana Padano dal Prosciutto di Parma a quello di San Daniele; tutti prodotti che la stessa Unione Europea dovrebbe invece tutelare e promuovere".

È quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini sull'etichetta Nutriscore.

"Un grave danno per il sistema agroalimentare italiano - aggiunge - proprio in un momento in cui potrebbe essere l'elemento di traino per sostenere la crescita della Nazione".

Secondo la Coldiretti, il Nutriscore è un sistema di etichettatura "fuorviante, discriminatorio e incompleto, che finisce per escludere paradossalmente dalla dieta alimenti sani e naturali, per favorire prodotti artificiali di cui in alcuni casi non è nota neanche la ricetta, dai cibi iper-processati alle più note bevande gassate".

L'equilibrio nutrizionale, precisa ancora la Coldiretti, non va ricercato nel singolo prodotto, ma nell'equilibrio tra i diversi cibi consumati nella dieta giornaliera "e per questo non sono accettabili etichette semplicistiche che allarmano o scoraggiano il consumo di uno specifico prodotto. In questo modo si finisce per escludere eccellenze come l'olio extravergine d'oliva alla base della dieta mediterranea dichiarata patrimonio dell'umanità dell'Unesco". (ANSA).