Cna,pmi chiedono sostegno a visibilità per migliorare export

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Aiuto nella selezione e nella partecipazione agli eventi fieristici (20,4%), misure atte alla penetrazione in nuovi mercati (11,3%) e un accesso agevolato al credito per l'export (11,1%). Sono queste le richieste "molto nette" delle imprese esportatrici per superare le criticità con cui si confrontano e avere più "visibilità", secondo quanto emerge dall'Osservatorio Export 2023 di Cna.

Le imprese esportatrici chiedono un vero e proprio "sostegno mirato alle piccole dimensioni", perché, come si legge nella l'indagine realizzata dall'Area Studi e Ricerche di Cna, dichiarano di trovare "forte difficoltà ad individuare lavoratori con le competenze richieste" (procedure doganali, partners commerciali e all'accesso alle misure di sostegno pubblico per l'internazionalizzazione).

Le imprese attive all'estero si confrontano con un ampio sistema di supporto pubblico, ma chiedono interventi di revisione che "ne migliorino l'accesso e l'efficacia complessiva". Il primo problema sono per il 33,2% delle imprese le difficoltà procedurali per accedere alle diverse misure di sostegno e incentivo. Al secondo posto (18,8%) la flessibilità degli strumenti, seguono la stabilità, la disponibilità, e solo all'ultimo posto l'importo del finanziamento.

Uno degli elementi che emerge con forza dall'indagine è un certo "isolamento" delle imprese e una sorta di tendenza a "far da sé". Poco più del 10%, ad esempio, fa parte di consorzi o reti di imprese per l'internazionalizzazione e quasi la metà del campione dichiara di non avere mai preso in considerazione questa possibilità. (ANSA).