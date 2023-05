Caridi (Inps), sinergie con la p.a per il welfare del futuro

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "Un'Italia che oggi punta su transizione digitale, occupazione, parità di genere, invecchiamento attivo per la costruzione di un welfare sempre più inclusivo e universale.l'Inps del futuro parte da qui: dall'importante patrimonio informativo da condividere con le altre pubbliche amministrazioni, dalla interoperabilità e dallo sviluppo di sistemi che faranno largo uso dell'intelligenza artificiale nella strutturazione di un approccio sempre più semplificato alla relazione con gli utenti". Così il direttore generale dell'Inps, durante il Forum P.a, nel corso della presentazione del libro fotografico realizzato con l'agenzia ANSA per i 125 anni dell'Istituto nazionale di previdenza sociale: "125 storie per il futuro".

Caridi ha ricordato che "è della scorsa settimana il provvedimento del governo che vedrà l'Inps collaborare con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla costruzione di un sistema integrato che faciliterà, tra l'altro l'incontro tra domanda e offerta di lavoro". "Un impegno che l'Istituto onorerà mettendo a disposizione del Ministero del Lavoro e di tutte le amministrazioni coinvolte dati e know how acquisito e che proietta l'Istituto verso un nuovo modello di servizio che mette al centro le sinergie pubbliche per lo sviluppo del mondo del lavoro e della nazione", ha concluso. (ANSA).