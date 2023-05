Bitonci,con fondo Made in Italy ingresso in capitale imprese

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Il fondo sovrano previsto dal disegno di legge delega sul Made in Italy è "un meccanismo di incentivazione e sviluppo dei settori critici, con un meccanismo molto vicino a quello che utilizza adesso Invitalia, cioè con la possibilità di partecipare anche al capitale delle imprese con quota minoritaria, attraverso una collaborazione stretta con Cdp e Mef". Lo ha detto il sottosegretario alle Imprese e Made in Italy Massimo Bitonci ospite di SkyTg24 Economia.

Nel provvedimento ci sono anche altre cose come "il rifinanziamento della Nuova Sabatini, il sistema degli incentivi per il Made in Italy", ha detto Bitonci, sottolineando che "questo va un po' di pari passo anche con il disegno di legge delega che ha iniziato il suo percorso al Senato sulla riforma complessiva del sistema degli incentivi che contiene una riforma strutturale per ridurre i 2mila incentivi a livello nazionale e regionale, concentrare gli obiettivi, finanziare Industria 4.0, Transizione 4.0", ecc. (ANSA).