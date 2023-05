Autotrasporto:Mit, 25 milioni per carburante dei mezzi ecologici

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Caro carburante: 25 milioni di euro per sostenere le aziende di autotrasporto merci che utilizzano mezzi ecologici alimentati a Gnl. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, rende noto il Mit, ha firmato il decreto che definisce criteri e modalità per l'erogazione del contributo, sotto forma di credito di imposta. Si tratta di 25 milioni che andranno a ristorare, nella misura massima del 20%, le spese per l'acquisto di carburanti, sostenute nel periodo 1 febbraio -31 dicembre 2022 da imprese di autotrasporto merci che hanno utilizzato mezzi ecologici alimentati a gas liquefatto (Gnl).

La richiesta per usufruire dell'agevolazione dovrà essere presentata tramite la piattaforma informatica dedicata dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, online dalle ore 12:00 del 15 giugno 2023 fino alle ore 24:00 del 6 luglio 2023.

(ANSA).