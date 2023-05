ANSA/ Altagamma istituisce la Giornata del Made in Italy

(di Patrizia Vacalebri) (ANSA) - ROMA, 16 MAG - Nel lungo elenco delle giornate mondiali rientra quella della pizza, che cade il 17 gennaio.

Oppure quella che celebra l'iconica Nutella, il 5 febbraio, o delle torte, festeggiata il 17 marzo. Spettava ad Altagamma, la Fondazione che dal 1992 riunisce le imprese dell'alta industria culturale e creativa, proporre l'istituzione della Giornata del Made in Italy. Un'idea piaciuta molto al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che l'ha inserita nel pacchetto sul Made in Italy al vaglio del governo.

"Siamo lieti che il ministro Urso abbia accolto la nostra proposta di istituire una Giornata del Made in Italy - ha annunciato oggi a Palazzo Giustiniani Matteo Lunelli, presidente di Altagamma nell'annuale tavola rotonda che definisce gli obiettivi della fondazione - e lo abbia annunciato nel corso della nostra cena di ieri. La giornata avrà l'obiettivo di valorizzare il percepito del nostro comparto e riconoscere il valore delle filiere manifatturierem indirizzando i giovani verso un'industria che ha grande bisogno di nuovi talenti". In video è intervenuto per un saluto il presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha ricordato che in questi giorni ricorrono i festeggiamenti dei 75 anni del Senato, nato l'8 maggio 1948. Presenti nella Sala Zuccari i rappresentanti delle principali industrie di moda (da Valentino a Versace, fino a Fendi), design (Alessi, Boffi, Driade, Ginori 1735, Poltrona Frau, ecc.) vini-liquori-alimentari (Campari, Ferrari-Trento, ecc.) nautica (Benetti, Riva Yacth, ecc.) ospitalità (da Rocco Forte Hotel all'Eden), gioielleria (Bulgari, Buccellati, Pomellato), motori (da Ferrari a Lamborghini fino a Maserati).

Oltre a Lunelli sono intervenuti l'art director Giulio Cappellini, che ha ricordato la data di nascita "di un nuovo modo di fare design italiano collocabile nel 1972 a New York"; la storica del costume Fabiana Giacomotti, che si è soffermata invece sulla data di nascita della moda italiana con la prima sfilata nella Sala Bianca di Palazzo Pitti (22 luglio 1952); il manager Davide Rampello, il docente di Finanza aziendale alla Università Bocconi di Milano, Maurizio Dallocchio. "È particolarmente significativo per noi imprenditori - ha aggiunto Lunelli - celebrare il 75/o anniversario del Senato e della Costituzione perché solo all'interno di una società libera e garantita da solide istituzioni possono circolare le idee, crescere le competenze e l'innovazione e quindi prosperare l'industria e il commercio". "Il miracolo italiano, con la sua potente capacità di ripresa, ha contribuito allo sviluppo dei marchi di eccellenza del made in Italy, un comparto da 144 miliardi di euro, che rappresenta il 7,4% del Pil e impiega circa 2 milioni di persone, ambasciatori di filiere fortemente legate al territorio e rilevanti per la definizione della nostra identità". "Per me è utile osservare - ha detto Dallocchio - che sul tema della liquidità mondiale, il 37% dei dollari sono stati emessi dagli Usa nel 2020. In un solo anno. Questo si traduce in un debito pubblico di 23mila miliardi di dollari. A questo voglio aggiungere un'altra osservazione: il Pil del mondo negli ultimi 19 anni è cresciuto tantissimo. Ma la finanza cresce di più quasi di cinque volte, quindi c'è più debito pubblico mondiale". "Mi sta molto a cuore la parola cultura - ha sottolineato infine Rampello. "Bisogna conoscere per sapere. La parola cultura nasce da coltivare. Per i latini la cultura è uno stile di vita. Virgilio sosteneva che senza agricoltura non c'era l'abitare. Per questo noi italiani abbiamo una straordinaria cucina. Nella memoria dei contadini che erano analfabeti, c'erano i loro saperi tramandati. Erano coltissimi.

Erano anche ingegneri, orafi, maestri nei cantieri. Quindi la cultura è nel nostro dna e se sollecitata esce fuori". (ANSA).