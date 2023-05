Welfare: Fi E-R, fare chiarezza sulle attività per i minori soli

(ANSA) - BOLOGNA, 15 MAG - Cosa intende fare la Regione Emilia-Romagna per applicare la legge Zampa in materia di minori soli? Quali sono i dati del fenomeno? A chiedere chiarezza è, in un'interrogazione, la consigliera di Forza Italia Valentina Castaldini, che chiede "quali saranno le azioni della Regione per attuare appieno la Legge Zampa che evidenzia come strumento privilegiato l'affido famigliare".

Netta la risposta dell'assessore al Welfare Igor Taruffi che ricorda come "per noi è fondamentale sostenere l'affido dei minori soli non accompagnati in famiglie, questa è la via prioritaria rispetto all'inserimento in comunità".

Taruffi sottolinea come "nello specifico di tutti i quesiti posti da Castaldini la giunta darà risposta scritta, comunque in Emilia-Romagna ci sono 1.700 minori non accompagnati, tra questi anche un centinaio di bimbi ucraini tecnicamente non accompagnati ma qui senza genitori, ma con parenti stretti o amici. Confermo che sia un numero imponente che ci mette di fronte a molte cose da fare anche perché nelle prossime settimane potrebbero arrivare nuove persone. Abbiamo su questo chiesto uno specifico confronto con il governo, l'accoglienza, almeno sui minori, deve essere una cosa su cui lavorare in modo congiunto". Come "ci ha confermato il Garante regionale nel 2021 ci sono state 42 tutele volontarie. A dicembre 2021 i tutori volontari monitorati sono stati 192 nominativi, mentre a inizio 2023 se ne sono aggiunti 30 di nuovi derivanti dal corso che abbiamo fatto nel 2022". L'assessore ricorda infine che "per favorire l'integrazione dei minori pensando anche all'inserimento nel mondo del lavoro abbiamo stanziato due milioni di euro e nel 2023 fine gennaio abbiamo approvato una nuova offerta formativa per permettere ai minori soli non accompagnati di essere seguiti nell'entrata nel mondo del lavoro, così come è stato sottoscritto un accordo tra il Garante regionale e il Tribunale dei minori". (ANSA).