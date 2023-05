Urso, giovedì 18 in cdm provvedimento sul Made in Italy (2)

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - "Giovedì dovremmo portare in Consiglio dei ministri - ha detto Urso - la legge quadro sul made in Italy, è un atto di fiducia e di investimento sulle potenzialità di questo Paese, sul suo sistema produttivo che ormai tutti ci riconoscono come quello più capace di reagire ai cambiamenti globali".

Nel provvedimento sul made in Italy, ha detto ancora Urso, ci sarà sostegno alle filiere strategiche italiane del made in Italy "attraverso un fondo sovrano che servirà a canalizzare anche gli interventi finanziari dei fondi pensione, del sistema assicurativo italiano, quindi di altri attori pubblici e privati", sia per quanto riguarda la formazione delle competenze. Sarà istituito, ha proseguito, il liceo del made in Italy che "sarà attivo, in un rapporto sempre più fecondo con le regioni, già nell'anno scolastico 2024/2025".

Il governo studia anche misure di semplificazione "soprattutto per quanto riguarda l'appovvigionamento delle materie prime" e la lotta alla contraffazione e la concorrenza sleale. Affronteremo in maniera sistemica, ha detto, come valorizzare il made in Italy in Italia e nelle sue proiezioni internazionali. (ANSA).