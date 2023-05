Unioncamere, manifattura lombarda tiene, +2,5% la produzione

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - La produzione industriale in Lombardia resta stabile nei primi tre mesi 2023 confermando il livello di fine 2022, con una crescita su base annua pari al 2,5%. Il settore dell'artigianato mostra maggiore dinamicità (+0,6% la produzione rispetto al trimestre precedente) con un aumento del 4,1% su base annua. E' quanto emerge dall'indagine economica di Unioncamere Lombardia, presentati oggi a Palazzo Lombardia. Tra i settori più produttivi spiccano l'abbigliamento (+7,9% annuo), pelli-calzature (+5,2%) e quello dei mezzi di trasporti (+6,3%). In calo invece, quelli più energivori come la chimica (-3,4%) e la siderurgia (-3%). In generale, resta molto ricco il portafoglio ordini totali con una produzione assicurata in poco meno di 90 giorni. "I risultati del primo trimestre ci lasciano ben sperare anche per il 2023: il clima di fiducia riscontrato nelle aziende, con il conseguente incremento del saldo occupazionale al +1%, è un ottimo segnale, che potrebbe condurre ad una futura normalizzazione dell'attività industriale", commenta il presidente di Unioncamere Lombardia, Gian Domenico Auricchio. "I dati sono tendenzialmente positivi e sconfessano un diffuso preventivo pessimismo di fondo che fa solo male all'economia", aggiunge Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, evidenziando che "la lombardia cresce e il manifatturiero ottiene picchi sulle esportazioni mentre l'occupazione migliora". "I numeri - secondo Guidesi - avrebbero potuto essere anche migliori se non fossimo costretti a convivere con l'aumento dei tassi di interesse da parte della Bce" (ANSA).