Sicurezza lavoro, Forum della Prevenzione Inail fa tappa a Bari

(ANSA) - BARI, 15 MAG - Il road show sulla prevenzione di Inal fa tappa anche in Puglia. Il 16 e 17 a maggio, a Bari, si terrà il primo 'Forum della Prevenzione', organizzato dalla direzione regionale Inail Puglia. L'evento rientra nell'ambito della presentazione, in tutta Italia, del piano triennale per la prevenzione 'Made in Inail'.

Il piano triennale, nato dall'analisi dei nuovi scenari che si sono delineati a seguito delle transizioni verde, digitale e demografica, mette a disposizione di lavoratori e imprese - si legge in un comunicato di Inail Puglia - strumenti operativi di immediato utilizzo. I lavori si apriranno il 16 maggio alle ore 18, nel teatro Kismet OperA, con un focus sulla promozione della cultura della sicurezza tra i giovani, e la presentazione di cortometraggi, spettacoli teatrali, videogame e visori virtuali sui temi della salute e sicurezza sul lavoro.

Si proseguirà il giorno successivo, nell'hotel Excelsior, con tre tavole rotonde di cui una moderata da Guglielmo Loy, presidente Civ Inail, che affronterà il ruolo delle parti sociali nella sicurezza sul lavoro, in particolare nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura. Seguirà poi il confronto moderato dal responsabile prevenzione Inail Puglia, Lorenzo Cipriani, che delineerà gli interventi strategici in materia di sicurezza sul lavoro da realizzare, e infine una terza tavola rotonda moderata del direttore regione Puglia, Giuseppe Gigante, che evidenzierà come l'educazione delle nuove generazioni ai temi su citati rappresenti un passaggio fondamentale verso la costituzione di una nuova società consapevole. A chiudere i lavori l'intervento di Andrea Tardiola, direttore generale Inail. (ANSA).