Nova Coop, ricavi in crescita nonostante la spesa in calo

Nova Coop, la cooperativa dei consumatori con 65 punti vendita in Piemonte e alta Lombardia, ha chiuso il bilancio 2022 con ricavi pari a 1,159 miliardi di euro (1,078 miliardi lo scorso anno) e un utile netto di 7,277 milioni a fronte dei 16,35 milioni dell'esercizio precedente. Il patrimonio netto ammonta a 822 milioni di euro, con un incremento di 6,8 milioni.

Il bilancio dovrà essere approvato dai quasi 600 mila soci che, oltre all'opzione del voto per corrispondenza, potranno scegliere se recarsi nel proprio negozio di riferimento o partecipare alle assemblee che dopo tre anni si svolgeranno di nuovo in presenza. "Il 2022 è stato un anno complicato dai fenomeni inflattivi che hanno condizionato in maniera rilevante la gestione di tutto il settore della grande distribuzione. Nova Coop ha reagito in maniera determinata alle nuove sfide, mettendo in campo azioni per tutelare il potere di acquisto dei soci e mantenere una marginalità adeguata. Questo bilancio presenta una Cooperativa in salute, capace di presidiare il mercato piemontese e introdurre elementi di innovazione nella politica commerciale" commenta il presidente Ernesto Dalle Rive.

Il ritorno alle abitudini di acquisto del passato e la ripresa graduale dei servizi di ristorazione ha portato a una forte crescita degli scontrini battuti (+6%) e una flessione della spesa media effettuata sia per la rete ipermercati (- 5,21%), sia per quella supermercati (-1,88%). Il canale e-commerce www.coopshop.it ha contribuito ai risultati con vendite lorde per oltre 12 milioni di euro e raggiunto nuove aree di copertura, fino a servire 400 comuni piemontesi (100 in più del 2021). Le quattro stazioni di carburante a marchio Enercoop hanno prodotto un fatturato di 114 milioni di euro.

