Missione dei giovani di Confindustria Udine in Bulgaria

(ANSA) - SOFIA, 15 MAG - Il 12 maggio scorso l'ambasciatrice d'Italia a Sofia, Giuseppina Zarra, ha ricevuto nella sua residenza il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Udine che sono venuti in visita in Bulgaria su invito del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Bulgaria per conoscere le opportunità di investimento offerte dal Paese e per avviare una solida collaborazione con i propri omologhi bulgari.

È stata la prima volta in cui un gruppo di giovani imprenditori provenienti dall'Italia ha fatto visita alle proprie controparti estere: l'incontro ha pertanto rappresentato un momento significativo non solo per Confindustria Bulgaria ma per tutto il Sistema Italia. Nel corso dell'incontro - si legge in una nota - l'ambasciatrice Zarra ha presentato le opportunità di investimento in Bulgaria nel quadro della situazione politica ed economica del Paese e degli eccellenti rapporti bilaterali.

Ha poi illustrato la forte e consolidata presenza italiana in Bulgaria che contribuisce ulteriormente a rinforzare i già eccellenti rapporti tra i due Paesi e a portarli ad un livello strategico per lo sviluppo dell'imprenditoria locale. Inoltre, l'ambasciatrice ha ricordato la crescita del numero delle aziende a partecipazione italiana, arrivato nell'agosto 2022 a contare oltre 13.000 imprese rispetto alle 12.000 del 2021.

A rappresentare l'Associazione c'erano il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Bulgaria, Andrea Contò, il presidente di Confindustria Bulgaria, Roberto Santorelli, e la direttrice di Confindustria Bulgaria, Mila Nenova. Al fine di consolidare i rapporti bilaterali nel settore economico e imprenditoriale, il giorno prima si è tenuto anche un evento di presentazione Paese presso l'International Center di Unicredit Bulbank, durante il quale rappresentanti delle istituzioni, della finanza e dell'imprenditoria hanno illustrato le caratteristiche della Bulgaria e le molteplici opportunità di sviluppo per le imprese che essa ha da offrire.

All'incontro hanno partecipato anche l'ambasciatrice Giuseppina Zarra, la direttrice dell'Ice - Agenzia di Sofia Chiara Petrò, il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Bulgaria, Andrea Contò, il vice presidente di Confindustria Bulgaria, Giovanni Martinelli, e la direttrice di Confindustria Bulgaria, Mila Nenova. Zarra nel suo intervento ha, tra l'altro, segnalato che il Gruppo Unicredit ha appena concluso un accordo con il Fondo Europeo per gli investimenti, parte della Banca Europea per gli Investimenti, che ha concesso due garanzie del valore di 370 milioni di euro per promuovere investimenti da parte di Pmi in sette Paesi europei, tra cui la Bulgaria, con il sostegno del programma Europeo InvestEu. Grazie a tale garanzia Unicredit prevede di mobilizzare prestiti ad oltre 2.500 Pmi per un valore di circa un miliardo di euro di investimenti. (ANSA).