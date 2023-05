Hnh Hospitality,accordo su nuove forme welfare ai dipendenti

(ANSA) - VENEZIA, 15 MAG - Hnh Hospitality, attiva nella gestione di hotel a 4 e 5 stelle, ha deliberato una maggiore retribuzione per i propri dipendenti che va a superare il Contratto nazionale di lavoro della categoria.

La società ha previsto un incremento del 10% per il lavoro nel weekend basata sulla paga nazionale dell'anno, un'indennità per svolgimento dell'attività lavorativa su 6 giorni settimanali, ferie retribuite il giorno del compleanno del dipendente e i "Permessi Solidali". Il lavoro di sabato o domenica si traduce in un'indennità di 25 euro lordi a settimana per chi distribuisce il proprio orario lavorativo in 6 giornate su 7 (anziché 5 su 7). I "Permessi Solidali", per chi sta vivendo una situazione straordinaria di difficoltà personale o di un famigliare, prevedono di ricevere ore di permesso extra donate volontariamente e in forma anonima dai colleghi alle quali la società contribuirà con un ulteriore contributo di pari misura.