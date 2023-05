Da Mcc-Banca Sella-Cdp 100 milioni per transizione delle Pmi

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Investire nei progetti di crescita delle Pmi e Mid Cap italiane e sostenerle al contempo nella generazione di un impatto positivo sull'economia, la società e l'ambiente. È questo, sottolinea una nota, l'obiettivo del programma "Sustainability-linked Basket Bond" da 100 milioni di euro di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Mediocredito Centrale e Sella.

Le risorse andranno ad ampliare il programma lanciato nel 2021, che raggiunge in questo modo i 200 milioni complessivi per sostenere i piani di crescita e sviluppo delle aziende italiane di minori dimensioni. La nuova finanza è legata al raggiungimento da parte delle imprese di obiettivi ESG (Environmental, Social e Governance) e il loro conseguimento garantirà una riduzione del costo di finanziamento.

Per la prima volta in Italia, le singole emissioni saranno monitorate e certificate da operatori terzi specializzati rispetto ai principi di riferimento definiti dall'International Capital Market Association , garantendo così una precisa valutazione dell'effettivo impatto Esg raggiunto.

Le emissioni obbligazionarie saranno quotate sul segmento di Borsa Italiana dedicato ai minibond, che garantisce visibilità sui mercati alle Pmi e Mid-Cap che aderiranno all'iniziativa.

Gardant partecipa all'iniziativa come servicer, corporate servicer e monitoring agent, mentre lo studio legale Chiomenti agisce come deal counsel. Cerved Rating Agency è Second Party Opinion provider per le caratteristiche ESG degli strumenti emessi. Deloitte è coinvolta nella definizione, monitoraggio e certificazione periodica del raggiungimento dei target di sostenibilità degli investimenti. (ANSA).