Confindustria Lombardia,Ue non smantelli pilastri di filiera

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - L'Europa corre il rischio di "smantellare settori di base, quali la siderurgia, la chimica e la carta". E' necessario dunque "fare una riflessione", perché "perdere pilastri di filiera sarebbe un grande danno e l'inizio di un processo di deindustrializzazione". A lanciare l'allarme è il presidente di Confindustria Lombardia, Francesco Buzzella, a margine della presentazione dell'indagine di Unioncamere Lombardia sull'andamento dell'Industria e dell'artigianato lombardo nel primo trimestre 2023."Per alcuni settori l'energia è il fattore competitivo più importante quindi ci sono alcune imprese che stanno in qualche modo decidendo di abbandonare l'Europa per andare in altre parti del mondo", avverte Buzzella.

"Parliamo anche di industrie lombarde che soffrono quantitativi produttivi molto inferiori rispetto a quelli, non solo degli ultimi anni, ma anche del periodo pre-covid, che in qualche modo si sentono eccessivamente indebolite rispetto alla concorrenza straniera". Queste aziende "hanno leve limitate in un contesto europeo, anche a causa delle ultime normative, sia direttive sia regolamenti comunitari che penalizzano particolarmente questo tipo di industria", sostiene Buzzella augurandosi che "l'Europa non smantelli i settori di base perchè diventeremmo sempre piu dipendenti degli altri paesi" (ANSA).