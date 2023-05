Confesercenti, il negozio fisico non è da boomer

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - "L'offline è ancora il canale preferito. Nonostante la progressiva affermazione dell'eCommerce, i negozi fisici continuano ad essere ancora il canale d'acquisto preferito per sei delle nove categorie merceologiche prese in esame". Confesercenti lo evidenzia presentando una indagine sul futuro del commercio, realizzata con Ipsos "su mille consumatori di tutte le età, dai baby boomer alla generazione Z, per vagliare la preferenza per il canale d'acquisto". E sottolinea: " "Dalle risposte degli intervistati, emerge un quadro più favorevole per il retail tradizionale di quanto generalmente si ritenga". I negozi non sono da boomer".

"L'insieme di chi ha acquistato nell'ultimo anno esclusivamente, prevalentemente o qualche volta online è maggioritario, infatti, solo nel comparto 'viaggi e vacanze' (dove raggiunge il 72%), elettronica e prodotti tecnologici (62%) e moda (52%). La quota di clienti che, nello stesso periodo, ha comprato solo, prevalentemente o qualche volta nei negozi fisici, invece, è maggioritaria per tutte le altre sei tipologie: articoli e abbigliamento sportivo (54%), cosmetica, profumeria e cura del corpo (58%), arredamento e complementi d'arredo (69%), cibo e bevande d'asporto (69%), prodotti per la pulizia della casa (77%) e alimentari (82%)".

Secondo l'indagine, "non sorprendentemente, i baby boomers costituiscono la fascia d'età più votata agli acquisti offline, mentre le generazioni Y e Z sono più orientate all'online. Ma mentre la preferenza per l'eCommerce è particolarmente spiccata per la generazione Y, formata dai nati tra il 1981 e il 1996, la successiva generazione Z sembra tornare a valutare positivamente l'esperienza dello shopping nei negozi fisici. I cosiddetti zoomers, infatti, pur se più online della generazione X e dei baby boomers, superano la propensione media all'acquisto in rete solo per alimentari e prodotti per la pulizia di casa, cibo e bevande d'asporto, cosmetica ed elettronica. Ma se il rischio posto dal commercio online - peraltro usato sempre di più anche nel commercio vicinato - appare dunque ridimensionato, lo stesso non si può dire per lo stato di incertezza creato dalla frenata dei consumi". Confesercenti rileva con Ipsos che "il crollo del potere d'acquisto pesa più della concorrenza dell'online".

(ANSA).