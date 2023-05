Confesercenti, bruciati 14,7 miliardi di capacità di spesa (2)

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Lo studio, "Il commercio oggi e domani", sul futuro della distribuzione commerciale è di Confesercenti ed Ipsos ed è stato presentato oggi a Roma Il calo del potere d'acquisto.

Sottolinea l'erosione dei redditi reali: "La capacità di spesa raggiunta nel 2021 non sarà recuperata prima del 2027". E evidenzia l'impatto dell'inflazione energetica: "A pesare, l'onda lunga dell'andamento al rialzo dei prezzi dell'energia e del gas, cresciuti velocemente negli ultimi due anni. Aumenti che si sono riversati sui costi di produzione, trasporto e distribuzione, portando inevitabilmente ad un incremento generalizzato dei prezzi finali di prodotti e servizi.

Un'inflazione energetica da cui ancora non siamo rientrati: ad aprile, i prezzi al consumo hanno registrato un aumento dell'8,3%, mezzo punto percentuale in più rispetto a marzo. E nei primi quattro mesi del 2023, il tasso di inflazione è stato pari all'8,8%, superando la media inflazionistica dell'8,2% registrata nel 2022".

In evidenza anche l'effetto sui risparmi. "Per fronteggiare l'aumento dei prezzi, le famiglie hanno dato fondo alle proprie riserve", ma non è stato sufficiente: "Il caro-vita svuota i carrelli. Anche se ha attutito l'impatto dell'inflazione, il sacrificio del risparmio non è però bastato a mantenere i livelli di consumo delle famiglie. Nel 2022 il volume delle vendite al dettaglio è calato del -0,8%, sintesi di un aumento del +1,9% registrato dai prodotti non alimentari e di un vero e proprio crollo del -4,2% per i beni alimentari. Una dinamica che si è aggravata nel primo trimestre del 2023: tra gennaio e marzo i volumi delle vendite alimentari sono scesi in media del -4,7%, mentre le vendite non alimentari hanno registrato una flessione del -1,6%, per un calo complessivo dei volumi del -3%".

In evidenza "il caso pasta": le vendite "nel primo trimestre di quest'anno, hanno subito un calo del 10,7% in volume. Un declino mai visto per il prodotto simbolo per eccellenza della tradizione gastronomica italiana nel mondo, e che rischia di avere pesanti ripercussioni sulle tante eccellenze produttive del nostro Paese ad esso legate". (ANSA).