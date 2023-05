Camere Commercio:Cz-Kr-Vv,dal 27 al 28/5 Expo Fata in Sila

(ANSA) - CATANZARO, 15 MAG - E' stata presentata oggi a Catanzaro, con una conferenza stampa, la prima edizione dell'Expo Fata (Fare Agricoltura, Turismo e Ambiente), esposizione dedicata alla promozione delle risorse turistiche ed agricolo-ambientali della Calabria centrale organizzata dalla Fondazione "Eugenio Mancuso", in collaborazione con la Camera di Commercio Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, di Coldiretti, Confagricoltura e Cia con il patrocinio del Consiglio regionale.

L'evento, che mira a rafforzare la rete tra imprenditori agricoli e del turismo e valorizzare le aree interne, è in programma il 27 e il 28 maggio a Villaggio Mancuso nel comune di Taverna.

"L'iniziativa, che ha l'ambizione di diventare un appuntamento di respiro regionale - è stato detto nel corso dell'incontro, è rivolto innanzitutto agli imprenditori agricoli ma punta ad aggregare anche gli operatori del turismo, ritenendo i due settori strettamente connessi e strategici. In Calabria i due comparti rappresentano, infatti, le punte avanzate dell'economia locale, ed è questa la ragione per cui l'esposizione punta a migliorarne il dialogo".

"La due giorni sarà dedicata - è detto in una nota - alla esposizione di macchine ed attrezzature agricole, ad approfondimenti sulla zootecnia, sulla coltivazione di piante, sulle innovazioni nell'agroindustria, sull'efficienza energetica e sull'irrigazione oltre ad essere arricchita da conferenze, convegni, meeting ed altri eventi collaterali di sicuro interesse sociale ed economico. La manifestazione rappresenterà, inoltre, anche un momento di informazione e di approfondimento di tematiche attuali, quali il rispetto per l'ambiente, la promozione dell'agricoltura biologica e i vantaggi delle energie rinnovabili, il bio-turismo ed il turismo rurale mantenendo come filo conduttore la tutela dell'ambiente, la valorizzazione del territorio, della qualità della vita e dei prodotti agroalimentari ed enogastronomici. Nel corso della manifestazione sarà conferito anche il Premio Fata 2023".

"Il 27 e il 28 maggio - ha dichiarato il presidente dell'ente camerale Pietro Falbo - la Camera di Commercio Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia sarà al fianco della Fondazione Mancuso con l'obiettivo di rafforzare e valorizzare le potenzialità delle nostre aree interne".

Per l'assessore regionale all'Agricoltura Gianluca Gallo "questa è una iniziativa di grande interesse e c'è la volontà della Regione di accompagnare questo processo perché rappresenta un momento importante di aggregazione in una area interna. Come governo regionale intendiamo puntare molto sull'area silana.

Credo sia necessario realizzare un'azione di rivitalizzazione anche attraverso un impegno che deve coinvolgere il sistema produttivo. Come Regione abbiamo investito molto sulla meccanizzazione in agricoltura avviando un bando che prevede lo stanziamento di circa 20 milioni di euro destinati a circa 420 aziende su 508 partecipanti. Lo stanziamento complessivo sarà di 40 milioni volto all'acquisto di macchine agricole". (ANSA).